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        Sivas'ta yolcu otobüsünün çarptığı kişi öldü

        Sivas'ta yolun karşısına geçmek isterken yolcu otobüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 18:56 Güncelleme: 04.07.2024 - 18:56
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        Sivas'ta yolcu otobüsünün çarptığı kişi öldü
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        Sivas'ta yolun karşısına geçmek isterken yolcu otobüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        İ.A. yönetimindeki 27 FD 325 plakalı Kamil Koç Turizm'e ait yolcu otobüsü Sivas-Erzincan kara yolu Seyfebeli mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen 86 yaşındaki O.S'ye çarptı.

        Ağır yaralanan O.S. sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesine kaldırıldı.

        O.S, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Kazaya şahit olanlardan Durmuş Uzun, "Karşıdan adamın geldiğini gördüm. Geriye kaçar gibi yaptı ve sesini duydum. Yaşlı bir adamdı. Elinde ekmek ve peynirle bir yere gidiyordu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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