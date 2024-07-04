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        Sivas'ta tünel içinde araçlar çarpıştı 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Kangal ilçesinde tünel içinde hafif ticari araçların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 20:53 Güncelleme: 04.07.2024 - 20:53
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        Sivas'ta tünel içinde araçlar çarpıştı 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Kangal ilçesinde tünel içinde hafif ticari araçların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Sivas-Malatya kara yolunda seyir halinde olan B.D. (44) idaresindeki 60 ADV 380 plakalı hafif ticari aracın lastiği Yağdonduran Tüneli'nde patladı.

        Sürücüsünün aracı sağa çekip yol emniyeti sağlamaya çalıştığı sırada aynı yönde seyir halinde olan A.A. (69) yönetimindeki 06 DA 7708 plakalı hafif ticari araç, lastiği patlayan araca arkadan çarptı.

        Haber verilmesinin ardından olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerden A.A ile beraberindeki N.A. (74) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ulaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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