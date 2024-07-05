Sivasspor'da futbolcular performans testinden geçti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da futbolculara performans testi uygulandı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da futbolculara performans testi uygulandı.
Kulübün açıklamasına göre, kırmızı-beyazlı ekipte kampın 5. gününde sporculara Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde gruplar halinde performans testi yapıldı.
Testlerde teknik direktör Bülent Uygun da yer alarak sonuçları yakından inceledi.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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