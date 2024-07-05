Sivasspor'dan vefat eden eski futbolcusu Doğan Kutlu için başsağlığı mesajı

Mesajda, "1977-1981 yılları arasında Sivasspor’umuzda forma giyen Doğan Kutlu’nun vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Doğan Kutlu’ya Allah’tan rahmet; başta Kutlu ailesi olmak üzere, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, vefat eden eski futbolcusu Doğan Kutlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

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