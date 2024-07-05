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        Sivasspor'dan vefat eden eski futbolcusu Doğan Kutlu için başsağlığı mesajı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, vefat eden eski futbolcusu Doğan Kutlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 14:56 Güncelleme: 05.07.2024 - 14:56
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        Sivasspor'dan vefat eden eski futbolcusu Doğan Kutlu için başsağlığı mesajı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, vefat eden eski futbolcusu Doğan Kutlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Mesajda, "1977-1981 yılları arasında Sivasspor’umuzda forma giyen Doğan Kutlu’nun vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Doğan Kutlu’ya Allah’tan rahmet; başta Kutlu ailesi olmak üzere, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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