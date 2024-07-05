Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alan oyun ve yarı saha da oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

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