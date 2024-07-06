Sivas'ta Grand Prix Yıldızdağı Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı

Kent merkezi başta olmak üzere Paşabahçe, Ozmuş, Zengi, Gökkaya, Akören, Yıldız, Olukman, Çeltek, Porsuk, Hamzaşeyh, Töngel bölgelerinde yapılacak yarışlar, Sivas'a 24 kilometre uzaklıkta bulunan Sıcak Çermik Termal Sahası'ndaki Altınkale'de son bulacak.

Yarışın startı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç tarafından verildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun organizasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesinin desteğiyle Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerinden bisiklet takımlarının katıldığı yarış, Atatürk ve Kongre Müzesi önünden start aldı.

Sivas'ta yerli ve yabancı 40 sporcunun katıldığı Grand Prix Yıldızdağı Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı.

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