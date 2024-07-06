Sivas'ta sağanak hasara neden oldu
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ekili alanları su bastı.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ekili alanları su bastı.
İlçede etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Çöte köyünde derelerin taşması sonucu ağaçlar, elektrik direkleri, köylülerin bahçeleri ile ekili araziler zarar gördü.
Sağanağın ardından ekipler, köyde çalışma başlattı.
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