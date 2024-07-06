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        Sivas'ta Grand Prix Yıldızdağı Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları sona erdi

        Sivas'ta yerli ve yabancı 40 sporcunun katıldığı Grand Prix Yıldızdağı Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 16:32 Güncelleme: 06.07.2024 - 16:32
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        Sivas'ta Grand Prix Yıldızdağı Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları sona erdi
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        Sivas'ta yerli ve yabancı 40 sporcunun katıldığı Grand Prix Yıldızdağı Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları sona erdi.

        Türkiye Bisiklet Federasyonunun organize ettiği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesinin desteğiyle Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerden bisiklet takımlarının katıldığı, Atatürk ve Kongre Müzesi önünden start alan yarış, Paşabahçe, Ozmuş, Zengi, Gökkaya, Akören, Yıldız, Olukman, Çeltek, Porsuk, Hamzaşeyh, Töngel bölgeleri geçildikten sonra Sıcak Çermik Termal Sahası'ndaki Altınkale'de son buldu.

        143 kilometrelik parkurun sonunda Beykoz Beldespordan Samet Bulut birinciliği, Qatar Proteam takımından Sabbahi El Houcaine ikinciliği, aynı takımdan İbrahim Essabahy de üçüncülüğü elde etti.

        Yarışmanın ardından dereceye giren sporculara madalyaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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