Zara'da TMO Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

İspirli, ürün alımları Hafik lisanslı depoda gerçekleştirileceğini, ihtiyaç duyulması halinde Zara'ya geçici alım şubesi açılabileceğini belirterek, 2024 yılı TMO alım fiyatları destekle birlikte ton başına makarnalık buğdayda 11 bin 750 lira, ekmeklik buğdayda 10 bin lira, arpa da ise 8 bin liradan alınacaktır." dedi.

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