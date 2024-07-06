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        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 20:19 Güncelleme: 06.07.2024 - 20:19
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        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koordinasyon ısınma ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, dar alan oyun, kenar orta şut çalışması ve koşu ile günü tamamladı.

        Yeni transfer Uros Radakovic de antrenmanda yer aldı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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