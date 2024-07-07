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        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 12:45 Güncelleme: 07.07.2024 - 12:45
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        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

        Ardından esneklik çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, turnuva şeklindeki maçlarla günü tamamladı.

        Günü tek antrenmanla tamamlayan Sivasspor, yarın yapacağı çift idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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