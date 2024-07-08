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        Akıncılar'a AFAD lojistik depo kuracak

        Sivas'ın Akıncılar ilçesine AFAD tarafından lojistik depo kurulması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 12:14 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:14
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        Akıncılar'a AFAD lojistik depo kuracak
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesine AFAD tarafından lojistik depo kurulması için çalışma başlatıldı.

        AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen, Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç ile depo olarak kullanılacak yeri inceledi.

        Akıncılar'ın konumu itibariyle önemli bir noktada bulunduğunu ve lojistik deponun ilçeye kurulmasının önemli olduğunu belirten Sevinç, "Konum olarak merkezi yerde olmamız nedeniyle olası afetlerde acil müdahale için AFAD lojistik deposunun ilçemize kurulması etkili olacaktır." dedi.

        Akıncılar'da kurulacak lojistik deponun olası afet ve acil durumlarda Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Tokat ve Giresun'a hizmet vermesi planlanıyor.

        AFAD Başkanlığı tarafından Akıncılar'da kurulmasına onay verilen lojistik depoda, olası afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma ihtiyacının en kısa zamanda karşılanması amacıyla temel barınma ve yaşam malzemeleri bulunacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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