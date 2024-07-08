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        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 13:34 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:34
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        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kampın 8. gününde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

        Ardından kuvvet çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalıştı.

        Sivasspor, akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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