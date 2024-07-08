Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kampın 8. gününde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.
Ardından kuvvet çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalıştı.
Sivasspor, akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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