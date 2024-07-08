Sivasspor ile Cumhuriyet Üniversitesi arasında "Spor ve Bilimsel Çalışma" protokolü imzalandı

Sivasspor Kulübü ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arasında "Spor ve Bilimsel Çalışma" protokolü imzalandı.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, protokolle kulüp bünyesinde görev yapan antrenör ve diğer eğitmenlerin eğitimleri ve gelişimleri için yapılacak bilimsel faaliyetler, takımların sportif performanslarının ölçümü, değerlendirilmesi, takibi, sportif yetenek taraması ve yönlendirilmesi konularına ilişkin esasları belirlemeyi, spor bilimleri fakültesi bölümlerinin eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Spor bilimleri fakültesinin, yapılan performans test sonuçlarını rapor halinde kulübe sunacağını belirten Otyakmaz, "Cumhuriyet Üniversitesi ile gerçekleştireceğimiz bu iş birliği, futbolcularımızın sportif performanslarının ölçümü, değerlendirilmesi ve takibi konularında bizlere önemli katkılar sağlayacak." diye konuştu. Otyakmaz, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, "Protokol, bilimsel veriler ışığında daha etkili ve başarılı adımlar atmamıza imkan tanıyacaktır." dedi.

- "Altyapıda daha kaliteli sporcuların yetişmesi de sağlanacak" Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise kentin iki güzide markası Sivasspor ile Cumhuriyet Üniversitesi arasındaki iş birliği protokolünün hayırlı olmasını diledi. Sivasspor ile ortak çalışmalar yaptıklarını ve protokolle bunu daha ileriye taşımayı hedeflediklerini anlatan Yıldız, "Bu protokolle Sivasspor'da görev yapan antrenörlerin ve diğer teknik ekibin eğitimleri noktasında spor bilimleri fakültemiz gerekli dersleri verecek, alanlar sağlayacak." şeklinde konuştu.

Yıldız, sporcuların performans analizlerinin hem spor bilimleri fakültesinde hem de hastanelerinde yapıldığını belirterek, "Altyapıda daha kaliteli sporcuların yetişmesi de sağlanacak. Sivasspor Kulübü de uyguladığımız 7+1 eğitim sisteminde bizlere yardımcı olacak." ifadelerini kullandı. - "Kaliteli bir neslin Türk futboluna kazandırılmasını sağlayacak" Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da bilimsel çalışmalara desteklerinden dolayı üniversite yönetimine teşekkür etti.

Protokolün hayırlı olmasını temenni eden Uygun, şunları kaydetti: "Böyle bir bilimsel çalışmayla altyapımızda birçok genç yeteneğimize daha iyi ve bilimsel eğitimler vererek çalıştırmak, Türkiye'nin her yerinden gelen öğrencilerimize Sivasspor'un kapısını açarak onların eğitim alanlarında staj yapmalarına imkan sunan bu birlikteliği sağlayacağız. Antrenman bilimi üzerine faal antrenörler arasında dünyada tek kitap yazmış biri olarak böyle bir bilimsel çalışmada uygulayacağımız bütün antrenman metotları ve bununla beraber planlamalar, hem sporcularımızın daha iyi gelişmesini hem de kaliteli bir neslin Türk futboluna kazandırılmasını sağlayacak."