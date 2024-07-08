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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı

        Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 16:26 Güncelleme: 08.07.2024 - 16:26
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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı
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        Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemek amacıyla operasyonlar düzenledi.

        Operasyonlarda 49,28 gram sentetik uyuşturucu, 19,58 gram esrar, 535 sentetik uyuşturucu hap, 9 bin 576 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 987 uyuşturucu hap ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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