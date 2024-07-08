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        Sivasspor, sezon hazırlıklarını sürdü

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 20:15 Güncelleme: 08.07.2024 - 20:15
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        Sivasspor, sezon hazırlıklarını sürdü
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki kampın 8. gününde kırmızı beyazlı futbolcular "teknik" çalıştı.

        Sivasspor, yarın yapacağı idmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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