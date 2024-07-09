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        Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Sivas'ta başladı

        Trafik kazasında hayatını kaybeden milli tekvandocu Sıla Medine Kavurat'ın adı verilen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Sivas'ta başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 13:00 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:00
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        Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Sivas'ta başladı
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        Trafik kazasında hayatını kaybeden milli tekvandocu Sıla Medine Kavurat'ın adı verilen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Sivas'ta başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tekvando Federasyonu organizesinde, Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 30 Mart'ta Çankırı'da trafik kazasında hayatını kaybeden milli tekvandocu Sıla Medine Kavurat'ın adı verildi.

        Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonaya 76 ilden 771 kulüp ve 4 bin sporcu katılım sağlıyor.

        Şampiyonanın açılış seremonisi, 13 Temmuz Cumartesi günü il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek.

        14 Temmuz Pazar günü sona erecek şampiyonada dereceye giren sporculara madalya verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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