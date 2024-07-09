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        Ulaş'ta evin bahçesindeki yangın söndürüldü

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde evin bahçesindeki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 13:14 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:14
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        Ulaş'ta evin bahçesindeki yangın söndürüldü
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde evin bahçesindeki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Küpeli köyünde Meysi Öz'e ait evin bahçesinde kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri, bahçe yakınındaki ekili alana sıçramadan yangını söndürdü.

        Bu arada yanan alanda bulunan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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