Sivas'ta ortak kullanım alanlarında ücretsiz internet hizmeti verilecek

Proje kapsamında ilk etapta Sivas Millet Bahçesi, Aksu, Şehirler Arası Otobüs Terminali, eski Numune Hastanesi yerine inşa edilen yeni Millet Bahçesi ve Etembey Parkı’nda ücretsiz internet uygulaması başlatılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mevcutta sadece Kent Meydanı’nda bulunan kablosuz internet hizmeti şehrin farklı noktalarına taşınacak.

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