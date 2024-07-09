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        Sivas'ta ortak kullanım alanlarında ücretsiz internet hizmeti verilecek

        Sivas Belediyesi vatandaşların yoğun kullandığı park, mesire alanı ve kamusal alanlarda ücretsiz internet hizmeti verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 14:06 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:06
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        Sivas'ta ortak kullanım alanlarında ücretsiz internet hizmeti verilecek
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        Sivas Belediyesi vatandaşların yoğun kullandığı park, mesire alanı ve kamusal alanlarda ücretsiz internet hizmeti verecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mevcutta sadece Kent Meydanı’nda bulunan kablosuz internet hizmeti şehrin farklı noktalarına taşınacak.

        Proje kapsamında ilk etapta Sivas Millet Bahçesi, Aksu, Şehirler Arası Otobüs Terminali, eski Numune Hastanesi yerine inşa edilen yeni Millet Bahçesi ve Etembey Parkı’nda ücretsiz internet uygulaması başlatılacak.

        Belirlenen bölgelere yerleştirilecek cihazlar için yer tespit çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, kısa süre içerisinde oluşturulacak altyapının ardından uygulamayı vatandaşların kullanımına sunacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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