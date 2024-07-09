Sivas'ta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

H.T'nin cenazesi otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan H.T. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kuruayşe köyünde bir şirketin şantiyesinde işçi olan H.T. (47) kaynak makinesiyle çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.

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