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        Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 11:08 Güncelleme: 10.07.2024 - 11:08
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        Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.

        Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

        İdman, kuvvet çalışmasının ardından topla yapılan organizasyonlarla devam etti.

        Sivasspor, akşam yapacağı günün ikinci idmanıyla sezon hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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