Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
İdman, kuvvet çalışmasının ardından topla yapılan organizasyonlarla devam etti.
Sivasspor, akşam yapacağı günün ikinci idmanıyla sezon hazırlıklarını sürdürecek.
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