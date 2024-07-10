Sivas'ta çarpışan otomobillerdeki 3 kişi yaralandı
Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
A.K. (46) idaresindeki 58 FF 924 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Hanlı köyü yakınlarında B.A'nın (61) kullandığı 09 ANR 548 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan G.A. (41), kentteki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.