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        Sivas'ta çarpışan otomobillerdeki 3 kişi yaralandı

        Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 15:01 Güncelleme: 10.07.2024 - 15:01
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        Sivas'ta çarpışan otomobillerdeki 3 kişi yaralandı
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        Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        A.K. (46) idaresindeki 58 FF 924 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Hanlı köyü yakınlarında B.A'nın (61) kullandığı 09 ANR 548 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan G.A. (41), kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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