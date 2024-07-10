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        Sivas'ta 2 samanlık ve 2 ahır yangında zarar gördü

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde çıkan yangında 2 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 17:33 Güncelleme: 10.07.2024 - 17:33
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        Sivas'ta 2 samanlık ve 2 ahır yangında zarar gördü
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde çıkan yangında 2 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

        Tatar köyünde Mehmet Demir'e ait samanlıkta yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, Mehmet Demir ile Erol ve Engin Demir'in ortak kullandığı ahır ve samanlığa sıçradı.

        Erol Demir'in evinin de kısmen zarar gördüğü yangın, Suşehri Belediyesi itfaiyesi ve Suşehri Orman İşletme Şefliği ekiplerince söndürüldü.

        Yangında 2 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi, evde ise hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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