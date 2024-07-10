Sivas'ta 2 samanlık ve 2 ahır yangında zarar gördü

Yangında 2 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi, evde ise hasar oluştu.

Erol Demir'in evinin de kısmen zarar gördüğü yangın, Suşehri Belediyesi itfaiyesi ve Suşehri Orman İşletme Şefliği ekiplerince söndürüldü.

Kısa sürede büyüyen yangın, Mehmet Demir ile Erol ve Engin Demir'in ortak kullandığı ahır ve samanlığa sıçradı.

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