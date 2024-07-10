Sivas'ta sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil dereye düştü

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada fren yerine gaza basan Ö.K'nin kullandığı otomobil dereye düştü.

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