Sivas'ta sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil dereye düştü
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil dereye düştü, yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil dereye düştü, yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Kalebaşı köyünde yakınının cenazesine katılan Ö.K, köy mezarlığındaki cenazenin ardından 34 FBR 664 plakalı otomobili çalıştırıp hareket ettirmek istedi.
Bu sırada fren yerine gaza basan Ö.K'nin kullandığı otomobil dereye düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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