Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.
Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve pres çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.
Sivasspor sezon hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
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