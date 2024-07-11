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        Sivas'ta drift yapan iki sürücüye 87 bin lira ceza

        Sivas'ta polis ekipleri drift yaparken yakaladıkları iki araç sürücüsüne 87 bin 25 lira cezası kesti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:38 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:38
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        Sivas'ta drift yapan iki sürücüye 87 bin lira ceza
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        Sivas’ta polis ekipleri drift yaparken yakaladıkları iki araç sürücüsüne 87 bin 25 lira cezası kesti.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Şehit Bahattin Erturhan Caddesi'nde drift yaparak çevreyi rahatsız eden otomobilini durdurdu.

        Araç sürücüsüne 32 bin 233 lira idari para cezası uygulandı, sürücünün belgesini 60 gün süreyle el konuldu.

        Ata Sanayi Sitesi'nde de drift yapan ve aracıyla polisten kaçan sürücü de takibi sonucu Mevlana Mahallesi'nde yakalandı.

        Sürücüye 54 bin 792 lira idari para cezası uygulanırken, aynı suçu ikinci defa işlemesinden dolayı sürücü belgesi iptal edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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