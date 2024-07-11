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        Sivasspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:16 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:16
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        Sivasspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti.

        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 1. etap Sivas kampının 11. gününde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve aerobik koşu yaptı.

        Sivasspor, akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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