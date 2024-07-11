Sivasspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 1. etap Sivas kampının 11. gününde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve aerobik koşu yaptı.

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