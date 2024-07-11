Sivas'ta Katı Atık Birliği Toplantısı yapıldı

Zara Belediyesinin ev sahipliğinde Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, inşa edilecek depolama tesisi ile katı atıkların çevreye zarar vermeden düzenli bir şekilde bertarafının sağlanması konuları görüşüldü.

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