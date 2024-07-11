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        Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 19:46 Güncelleme: 11.07.2024 - 19:51
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        Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 1. etap Sivas kampının 11. gününde yapılan ikinci antrenmanda futbolcular, "taktiksel" oyunların ardından hücum ve gol çalıştı.

        Sivasspor yarın yapacağı idmanla 1. etap kampını tamamlayacak.

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