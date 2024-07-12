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        GÜNCELLEME - Sivas'ta kaybolan engellinin cesedi gölette bulundu

        Sivas'ın Gölova ilçesinde tekerlekli sandalyesiyle sulama kanalına düşerek kaybolan bedensel engellinin cesedi gölette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 17:08 Güncelleme: 12.07.2024 - 17:08
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        GÜNCELLEME - Sivas'ta kaybolan engellinin cesedi gölette bulundu
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        Sivas'ın Gölova ilçesinde tekerlekli sandalyesiyle sulama kanalına düşerek kaybolan bedensel engellinin cesedi gölette bulundu.

        Çukuryurt köyünde yaşayan bedensel engelli 93 yaşındaki Bedir Yalçın'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        Köyün yakınlarındaki sulama kanalı yanında Yalçın'ın kıyafetlerine rastlanılması ve boğulma ihtimali üzerine olay yerine AFAD ekipleri gönderildi.

        Ekipler, kanalda yaptıkları aramada, Yalçın'ın tekerlekli sandalyesine ulaştı.

        Yalçın'ın, Gölova Göleti'ne sürüklendiği ihtimali üzerine Sivas, Malatya ve Samsun'dan su altı arama ve kurtarma ekipleri gölette arama çalışması başlattı.

        Ekipler, gölette yaptıkları aramada yaşlı adamın cesedine ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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