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        Sivas'ta 15 bin ton kayısı hasadı bekleniyor

        Türkiye'de kayısı üretiminde 10'uncu sırada yer alan Sivas'ta ürünün hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 17:10 Güncelleme: 12.07.2024 - 17:10
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        Sivas'ta 15 bin ton kayısı hasadı bekleniyor
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        Türkiye'de kayısı üretiminde 10'uncu sırada yer alan Sivas'ta ürünün hasadına başlandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gürün ilçesine bağlı Tepecik köyünde kayısı hasadına katıldı. Mevsimlik işçiler ile sohbet eden Şimşek, kayısı üreten çiftçilere bereketli sezon temennisinde bulundu.

        Kayısı hasadı için Tepecik köyünü ziyaret ettiklerini aktaran Şimşek, "Bu yıl kayısı hasadında yüzde 20 rekolte artışı bekliyoruz. Bizler de arkadaşlarımız ile kayısı hasadına katıldık. Memnuniyetle gördük ki bu yıl rekolte gayet güzel. Yüzde 20'nin üzerinde rekoltede artış var. Bildiğiniz üzere Gürün ilçemiz meyvecilik açısından mikro klima özelliği gösterdiği için son derece elverişli bir bölge. Özellikle Tepecik bölgesi kayısı üretimi açısından son derece elverişli ve her geçen gün buradaki üretim artıyor." ifadelerini kullandı.

        Şimşek, çiftçilere fidan dağıtımı ile teşviklerin sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

        "Her yıl üreticilerimize fidan dağıtıyoruz. İnşallah bu çabalarımızla buradaki kayısı ağacı sayısı daha da artacak. Şu an itibariyle bölgede yaklaşık 15 bin ton üretim söz konusu ve yaklaşık da 300 binin üzerinde kayısı fidanı var. Her yıl biz üreticilerimize fidan dağıtmaya devam edeceğiz. Amacımız kayısı üretimini bu bölgede daha da artırmak. Gürün kayısısının marka değerini yükseltmek, daha tanınır, bilinir hale getirmek. İnşallah bu çaba ve çalışmalarımızla belirttiğim gibi kayısı üretimini daha güzel noktalara getireceğiz ve Gürün'ün, Sivas'ın kayısı üretimindeki payını daha da yükseğe taşıyacağız."

        Vali Şimşek'e Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ile ilçe protokolü eşlik etti.

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