Sivas'ta bir kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişinin evinde bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişinin evinde bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.
İlçeye bağlı Döllük köyünde yalnız yaşayan T.K'den (85) haber alamayan köylüler, evine gitti.
T.K'yi hareketsiz bulan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede T.K'nin boyun kısmından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, katil zanlısı Ö.F.Ş'yi (32) gözaltına aldı.
Zanlının jandarmadaki ifadesinde, T.K'yi ekmek bıçağıyla öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.