Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem konutlarının temeli atıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından afet bölgesi kapsamına alınan Sivas'ın Gürün ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak olan 85 konutun temeli düzenlenen törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 18:32 Güncelleme: 12.07.2024 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem konutlarının temeli atıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından afet bölgesi kapsamına alınan Sivas'ın Gürün ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak olan 85 konutun temeli düzenlenen törenle atıldı.

        Temel atma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sivas Vali Yılmaz Şimşek, Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve çok sayıda davetli katıldı.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, programda yaptığı konuşmada, felakette ilçede 514 yapının ağır, 87 yapının ise orta hasarlı olarak tespit edildiğini söyledi.

        Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Vali Şimşek, "Asrın felaketinde, ilçemiz ve depremden zarar gören şehirlerimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yeniden imar edilmesi ve eski canlı günlerine kavuşması için çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Bu kapsamda Gürün ilçemize, 1. etap konut alanı için 85 adet, 2. etap konut alanı için ise 80 adet konut olmak üzere toplamda 165 adet kalıcı konut planlandı." dedi.

        Şimşek, deprem konutlarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını ifade ederek şunları kaydetti:

        "Bugün burada 85 dairelik 1. etap kalıcı afet konutlarının temelini atıyoruz. İnşallah, bu yıl sonuna kadar temelini attığımız konutların inşaatı tamamlanacak. 2. etap kalıcı 80 adet afet konutunun ihalesi ise TOKİ Başkanlığımız tarafından en kısa sürede yapılacaktır. İlçemizdeki imar çalışmalarına desteklerinden dolayı, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, Bakan Yardımcımıza, ilimiz milletvekillerine, TOKİ Başkanlığına, AFAD Başkanlığı’na ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada istişare kültürü çerçevesinde bu kadim kente yakışır imar ve ihya faaliyetlerini hep birlikte sürdüreceğimize yürekten inanıyorum. İnşallah, el birliğiyle çalışıp, daha sağlam konutlar üreterek, daha güvenli, depreme dayanıklı şehirler inşa edeceğiz."

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ise konuşmalarında deprem konutlarının ilçeye hayırlı olmasını diledi.

        Okunan duaların ardından konutların temeli atıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ciro Immobile, Beşiktaş'ta!
        Ciro Immobile, Beşiktaş'ta!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        "Türkiye çevrimiçi alışverişte dünya üçüncüsü"
        "Türkiye çevrimiçi alışverişte dünya üçüncüsü"
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Selin Kabaklı'dan Ebru Gündeş'e gönderme
        Selin Kabaklı'dan Ebru Gündeş'e gönderme
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Sivas'ta bir kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü
        Sivas'ta bir kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü
        Sivas'ta 15 bin ton kayısı hasadı bekleniyor
        Sivas'ta 15 bin ton kayısı hasadı bekleniyor
        GÜNCELLEME - Sivas'ta kaybolan engellinin cesedi gölette bulundu
        GÜNCELLEME - Sivas'ta kaybolan engellinin cesedi gölette bulundu
        Sivas'ta optisyenler ve gözlükçüler emeklilere indirim sağlayacak
        Sivas'ta optisyenler ve gözlükçüler emeklilere indirim sağlayacak
        Sivas'ta sulama kanalında kaybolduğu değerlendirilen engelliyi arama çalışm...
        Sivas'ta sulama kanalında kaybolduğu değerlendirilen engelliyi arama çalışm...
        Sivas Valisi Şimşek'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        Sivas Valisi Şimşek'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı