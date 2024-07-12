Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem konutlarının temeli atıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından afet bölgesi kapsamına alınan Sivas'ın Gürün ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak olan 85 konutun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sivas Vali Yılmaz Şimşek, Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve çok sayıda davetli katıldı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, programda yaptığı konuşmada, felakette ilçede 514 yapının ağır, 87 yapının ise orta hasarlı olarak tespit edildiğini söyledi.

Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Vali Şimşek, "Asrın felaketinde, ilçemiz ve depremden zarar gören şehirlerimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yeniden imar edilmesi ve eski canlı günlerine kavuşması için çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Bu kapsamda Gürün ilçemize, 1. etap konut alanı için 85 adet, 2. etap konut alanı için ise 80 adet konut olmak üzere toplamda 165 adet kalıcı konut planlandı." dedi.

Şimşek, deprem konutlarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını ifade ederek şunları kaydetti: