Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Şarkışla'da meydana gelen kazada Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kızı yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kızı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 21:33 Güncelleme: 12.07.2024 - 21:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarkışla'da meydana gelen kazada Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kızı yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kızı yaralandı.

        L.H. (60) idaresindeki 06 LES 70 plakalı otomobil Şarkışla ilçesine bağlı Orta Topaç köyü girişinde yoldan çıkarak, yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü yaralanmazken aynı araçta yolcu olarak bulunan ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kızı Zekine Şatıroğlu (83) yaralandı.

        Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu iyi olduğu öğrenilen Şatıroğlu, tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        "AB gizli sansür anlaşması teklif etti"
        "AB gizli sansür anlaşması teklif etti"
        Yeni doğan bebeği çöpe bıraktılar!
        Yeni doğan bebeği çöpe bıraktılar!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Neredeyse tüm müşterilerin verileri çalındı
        Neredeyse tüm müşterilerin verileri çalındı
        Fenerbahçe'ye En-Nesyri'den kötü haber!
        Fenerbahçe'ye En-Nesyri'den kötü haber!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        Ciro Immobile, Beşiktaş'ta!
        Ciro Immobile, Beşiktaş'ta!
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        El Ghazi, Mainz'e açtığı davayı kazandı!
        El Ghazi, Mainz'e açtığı davayı kazandı!
        "Türkiye çevrimiçi alışverişte dünya üçüncüsü"
        "Türkiye çevrimiçi alışverişte dünya üçüncüsü"
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!

        Benzer Haberler

        Tekerlekli sandalyesiyle düştüğü sulama kanalında cansız bedeni bulundu (2)
        Tekerlekli sandalyesiyle düştüğü sulama kanalında cansız bedeni bulundu (2)
        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem konutlarının temeli atıldı
        Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem konutlarının temeli atıldı
        Sivas'ta bir kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü
        Sivas'ta bir kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü
        Sivas'ta 15 bin ton kayısı hasadı bekleniyor
        Sivas'ta 15 bin ton kayısı hasadı bekleniyor
        GÜNCELLEME - Sivas'ta kaybolan engellinin cesedi gölette bulundu
        GÜNCELLEME - Sivas'ta kaybolan engellinin cesedi gölette bulundu