Sivas'ta dereye düşen otomobilin sürücüsü öldü
Sivas'ın Gemerek ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
H.K. (59) yönetimindeki 38 AK 364 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Karaerkek köyü Başpınar mevkisinde kontrolden çıkarak dereye düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtan savrulan sürücü H.K. olay yerinde yaşamını yitirdi.
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