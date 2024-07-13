Sivas Ticaret Borsası Başkanı Karakaya'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

TOBB Borsalar Konseyi Üyesi ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı.

Karakaya mesajında, 15 Temmuz'un Türk milleti olarak birlik ve beraberliğin öneminin hatırlandığı bir milat olduğunu belirtti.

15 Temmuz 2016'da yaşanan hain kalkışmayı lanetleyen Karakaya, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), içindeki bazı FETÖ mensupları, generaller ve askeri personelin içinde olduğu darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştır. Millet iradesini temsil eden TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere, ülkemizin en önemli kurum ve kuruluşlarının bombalandığı ihanet girişimi, halkın sokağa çıkması ve TSK içindeki çoğunluğun destek vermemesi üzerine akamete uğramıştır. Bu cunta girişiminin bilançosu ise ülkemiz için çok ağır olmuştur. Türkiye, darbe girişimi karşısındaki kararlı direnişiyle dış aktörlerin oyununu bozarken, İslam dünyası için de bir umut ışığı olduğunu göstermiştir. Şehitlik mertebesine ulaşan vatandaşlarımıza ve gazilerimize şükran, minnet ve saygılarımı sunuyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun."