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        Sivas'ta menfeze düşen inek AFAD tarafından kurtarıldı

        Sivas'ta üzeri açık bırakılan menfezden düşen inek, AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 16:52 Güncelleme: 13.07.2024 - 16:52
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        Sivas'ta menfeze düşen inek AFAD tarafından kurtarıldı
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        Sivas'ta üzeri açık bırakılan menfezden düşen inek, AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Sıcak Çermik bölgesinde bir ineğin üzeri açık bırakılan menfezden düştüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla halat bağladıkları ineği yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından çıkardı.

        Kurtarılan inek sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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