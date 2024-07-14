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        Sivas Valiliği "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" klibi hazırladı

        Sivas Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla klip hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 14:51 Güncelleme: 14.07.2024 - 14:51
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        Sivas Valiliği "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" klibi hazırladı
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        Sivas Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla klip hazırlandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce hazırlanan klipte kentin tarihi bölgelerinde, görev başındaki polis, asker, sağlık görevlileri, sporcular, çiftçiler, esnaflar, tarlada çalışan işçiler, öğrenciler, öğretmenler, bekçiler, futbolcular ve vatandaşlar yer aldı.

        Millet iradesinin vurgulandığı klipte, "15 Temmuz, demokrasiye sahip çıkan milletin zaferidir" mesajı verildi.

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