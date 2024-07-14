Sivas'ta sağanak tarım arazilerine zarar verdi
Sivas'ın Zara ilçesinde sağanak tarım arazilerinde hasara neden oldu.
Sivas'ın Zara ilçesinde sağanak tarım arazilerinde hasara neden oldu.
İlçeye bağlı Nasır ve Korkut köylerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele dönüştü.
Şiddetli yağış nedeniyle kısa sürede köylerde bulunan dereler taştı, ekili tarım arazilerini su bastı.
Nasır köyünde dereden taşan sular demir köprüyü yıktı, yağışın ardından suyla kaplanan tarım arazilerinde zarar meydana geldi.
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