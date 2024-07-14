Sivas'ta sağanak tarım arazilerine zarar verdi

İlçeye bağlı Nasır ve Korkut köylerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele dönüştü.

Sivas'ın Zara ilçesinde sağanak tarım arazilerinde hasara neden oldu.

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