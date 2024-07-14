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        Sivas'ta sağanak tarım arazilerine zarar verdi

        Sivas'ın Zara ilçesinde sağanak tarım arazilerinde hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 21:17 Güncelleme: 14.07.2024 - 21:17
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        Sivas'ta sağanak tarım arazilerine zarar verdi
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        Sivas'ın Zara ilçesinde sağanak tarım arazilerinde hasara neden oldu.

        İlçeye bağlı Nasır ve Korkut köylerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele dönüştü.

        Şiddetli yağış nedeniyle kısa sürede köylerde bulunan dereler taştı, ekili tarım arazilerini su bastı.

        Nasır köyünde dereden taşan sular demir köprüyü yıktı, yağışın ardından suyla kaplanan tarım arazilerinde zarar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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