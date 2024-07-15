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        Sivas'ta 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

        Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlikler ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 19:05 Güncelleme: 15.07.2024 - 19:05
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        Sivas'ta 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi
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        Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlikler ziyaret edildi.

        Yukarı Tekke Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muhammet Sevinç ve katılımcılar, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

        Şimşek ve beraberindekiler, şehit aileleri ile sohbet ederek taleplerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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