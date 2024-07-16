Sivas'ın ilçelerinde 15 Temmuz dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Sivas'ın Ulaş, Hafik, Zara ve Şarkışla ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

Ulaş'ta, ellerindeki Türk bayraklarıyla Devlet Bahçeli Caddesi'nde bir araya gelen Kaymakam Emre Zafer, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, BBP İl Genel Meclis Üyesi Murat Atalay, siyasi parti temsilcileri ve ilçe protokolü, Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Meydanda devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Karşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Etkinlik, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenler anısına hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyle Çocuk" şiirini okuduğu klibin izlenilmesiyle sona erdi. - Hafik Hafik Atatürk Caddesi'nden toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, hükümet binası önüne kadar Türk bayraklarıyla yürüdü. Sağanak nedeniyle Hafik Belediye Düğün Salonu'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Cihan Yıldız tarafından dua edildi.

Hafik Kaymakamı Yusuf Keten ve Belediye Başkanı Habip Görler, programda konuşma yaptı. - Zara Zara Kaymakamlığı ve belediye tarafından Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kaymakam Enes Emircan Buyuran ve Belediye Başkanı Fatih Çelik, birer konuşma yaptı. İlçe Müftüsü Yunus Güleç'in okuduğu duanın ardından program sela okunmasıyla sona erdi. Programa, 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın annesi Fadime ve babası Ali Kantarcı ile çok sayıda vatandaş katıldı.