Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Sivas'ta yolun karşısına geçmek isteyen kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Sivas'ta yolun karşısına geçmek isteyen kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
S.Y. idaresindeki 58 ABN 884 plakalı otomobil, Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'nde kızıyla yolun karşısına geçmek isteyen S.Ş'ye (35) çarptı.
Yaralanan S.Ş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
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