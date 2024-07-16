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        Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti

        EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 14:56 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:56
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        Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti
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        EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kuvvet ve taktik çalıştı.

        Sivasspor, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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