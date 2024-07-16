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        Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti

        EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 21:13 Güncelleme: 16.07.2024 - 21:13
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        Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti
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        EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından pas ve kademe çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktiksel oyunla günü tamamladı.

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