Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti

Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, çıkış koşuları ve durun top organizasyonları ile idmanı tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

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