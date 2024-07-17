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        Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti

        EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 12:59 Güncelleme: 17.07.2024 - 12:59
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        Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti
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        EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, çıkış koşuları ve durun top organizasyonları ile idmanı tamamladı.

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