Sivas'ta şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralı
Sivas'ta hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Sivas'ta hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
A.M. (26) yönetimindeki 60 HY 730 plakalı hafif ticari araç Yeşilyurt Mahallesi Şifa Caddesi üzerinde virajı alamayarak şarampole devrildi.
İhbür üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
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