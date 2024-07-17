Sivas'ta yakalanan dilencinin koltuk değneğinden 7 bin lira çıktı

Sivas'ta zabıta ekipleri tarafından yakalanan iki dilenciden birinin koltuk değneğine gizlediği 7 bin liraya el konuldu.

Hastaneler, trafik ışıkları, il, ilçe otobüs terminali, tren garı ve kamuya açık alanlarda devriye görevi yapan Sivas Belediyesi zabıta ekipleri, dilenen M.Y. ve A.İ.E'yi fark etti.

Ekipleri gören dilenciler kaçmaya çalışırken yakalandı.

Zabıta Müdürlüğüne götürülen dilencilerden A.İ.E'nin koltuk değneğinin tutacak kısmını söken ekipler, 7 bin lira buldu.

Paraya el koyan ekipler, dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu gereğince işlem yaptı.