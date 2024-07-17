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        Futbol: Hazırlık maçı

        Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, ilk hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'ye 2-1 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 19:57 Güncelleme: 17.07.2024 - 19:57
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        Futbol: Hazırlık maçı
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        Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, ilk hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'ye 2-1 mağlup oldu.

        Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde oynanan mücadelenin 27. dakikasında Tamas, Neftçi Bakü'yü 1-0 öne geçirdi. İlk yarısı 1-0 sona eren karşılaşmanın 74. dakikasında Alex Pritchard'ın attığı golle skor 1-1'e geldi.

        Maçın 79. dakikasında Yegor Boqomolski, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü yeniden öne geçirdi: 1-2.

        Karşılaşma, Neftçi Bakü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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