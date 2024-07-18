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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 12:39 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:39
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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        B.K. yönetimindeki 58 AEL 397 plakalı otomobil, ilçe merkezi Jandarma Kavşağı'nda V.K'nin kullandığı 06 AET 302 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile M.D. ve E.D. yaralandı.

        Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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