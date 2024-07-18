Üniversite yerleşkesinde kafede bulunan cüzdan sahibine teslim edildi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) yerleşkesinde bir kafede bulunan cüzdan sahibine teslim edildi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) yerleşkesinde bir kafede bulunan cüzdan sahibine teslim edildi.
SCÜ'den yapılan açıklamada, üniversitede eğitim gören uluslararası öğrencilerden Rewan Mohamed, cüzdanını bir kafede düşürdü.
Koruma ve Güvenlik Birimi personeli tarafından bulunan ve içerisinde para olan cüzdan, tutanak ile Rewan Mohamed'e teslim edildi.
Mohamed, cüzdanını ve içerisindeki paraya teslim eden güvenlik personeline teşekkür etti.
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