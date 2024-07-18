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        Üniversite yerleşkesinde kafede bulunan cüzdan sahibine teslim edildi

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) yerleşkesinde bir kafede bulunan cüzdan sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 16:00 Güncelleme: 18.07.2024 - 16:02
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        Üniversite yerleşkesinde kafede bulunan cüzdan sahibine teslim edildi
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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) yerleşkesinde bir kafede bulunan cüzdan sahibine teslim edildi.

        SCÜ'den yapılan açıklamada, üniversitede eğitim gören uluslararası öğrencilerden Rewan Mohamed, cüzdanını bir kafede düşürdü.

        Koruma ve Güvenlik Birimi personeli tarafından bulunan ve içerisinde para olan cüzdan, tutanak ile Rewan Mohamed'e teslim edildi.

        Mohamed, cüzdanını ve içerisindeki paraya teslim eden güvenlik personeline teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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